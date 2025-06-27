انكماش الاقتصاد الأمريكي 0.5 % في الربع الأول

عمّق الاقتصاد الأمريكي انكماشه في القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، فيما تسارع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، في ظل ارتفاع الواردات وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وكشفت بيانات رسمية، صدرت الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- للولايات المتحدة بنسبة 0.5 % على أساس سنوي، في الربع الأول.

وذلك مقارنة مع المراجعة الثانية التي أظهرت انكماشاً بنسبة 0.2 %، نتيجة خفض تقديرات الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، رغم تقليص تقديرات الواردات.

وبحسب مكتب التحليلات الاقتصادية، فإن الانكماش في الناتج المحلي، يعكس تباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي، وتراجعاً في الإنفاق الحكومي، قابلهما جزئياً ارتفاع في الاستثمار.

في حين زاد المكتب تقديراته لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7 %، من 3.6 % في القراءتين الأولى والثانية.

كما زاد تقديره للمؤشر الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- إلى 3.5 %، من 3.4 % في المراجعة الثانية.

وفي بيانات منفصلة، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 236 ألفاً الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل من المتوقع عند 243 ألفاً.

فيما قفزت طلبات السلع المعمرة 16.4 %، بأكثر من توقعات زيادتها بنسبة 8.5 %، ومقارنة بتراجع بنحو 6.3 %.