شركات التكنولوجيا الصينية تكثّف صفقات الاستحواذ بدعم حكومي

بدأت كبرى شركات التكنولوجيا الصينية تعود تدريجياً إلى الواجهة، مستفيدة من تحول في موقف بكين وتخفيف القيود التنظيمية، بعد سنوات من التدقيق الحكومي الصارم الذي كبدها خسائر بمليارات الدولارات.

وقال «ألان تشو»، الرئيس المشارك لقسم الاستثمار في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى «يو بي إس» في آسيا والمحيط الهادئ: نلاحظ اتجاهاً تدريجياً نحو تطبيع تنظيم قطاع التكنولوجيا في الصين، وهو ما يعزز ثقة الشركات والمستثمرين لبدء دراسة صفقات جديدة.

وعزا «تشو» عودة الترابط بين بكين وكبرى شركات التكنولوجيا الصينية، إلى تركيز الحكومة على تعزيز ريادة الصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».

في هذا السياق، استحوذت منصة «تنسنت ميوزيك» هذا الشهر على شركة «شي مالايا» المتخصصة في البودكاست، ضمن مساعيها لتصبح «سبوتيفاي الصين».

وتسعى «علي بابا» إلى تعزيز وجودها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت عن خطة استثمارية تتجاوز 380 مليار يوان (نحو 53 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لبناء مراكز بيانات ومنصات سحابية.

وأضاف «تشو» أن الاهتمام المتجدد بالذكاء الاصطناعي غيّر معنويات السوق بشكل كبير، وهناك شهية قوية لعقد الصفقات في الأسواق المالية، مثل الطروحات المزدوجة، والإقبال على السندات القابلة للتحويل.