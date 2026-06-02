العملات المشفرة تواصل النزف

شهدت سوق العملات المشفرة حالة من التراجع النسبي في معظم العملات الرقمية الكبرى، متأثرة بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، واستمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطر. وقد انعكس ذلك على أسعار العملات الرقمية الرئيسة، حيث سجلت معظمها انخفاضات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت عملة «بيتكوين» المشهد كالمعتاد، حيث بلغ سعرها 68568 دولاراً، مسجلة انخفاضاً يومياً بنسبة 4.06 %، بحسب منصات التداول المختلفة. وهبطت العملة إلى مستويات قريبة من أدنى سعر لها خلال سبعة أسابيع، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق الرقمية. وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حالياً نحو 1.4 تريليون دولار، ما يجعلها أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية.

أما «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد أظهرت أداءً أكثر استقراراً نسبياً، وبلغ سعرها حوالي 1980 دولاراً، مع تراجع بنسبة 1.65 %، ويشير هذا الأداء إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالشبكة، رغم الضغوط العامة التي تواجه سوق الأصول الرقمية.

وفي سوق العملات البديلة، سجلت عملة «إكس آر بي» التابعة لشبكة «ريبل» انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 3.24 %، وبلغ سعرها نحو 1.27 دولار.

يأتي هذا التراجع ضمن موجة هبوط عامة، شملت معظم العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

كما تراجعت عملة «سولانا» إلى حوالي 78.7 دولاراً، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2.76 %. ورغم استمرار نشاط النظام البيئي الخاص بها، فإن العملة لم تكن بمنأى عن الضغوط البيعية التي أثرت في السوق ككل.

وفي ما يتعلق بالسوق ككل، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.5 تريليون دولار، مع استمرار هيمنة البيتكوين على أكثر من نصف إجمالي السوق. كما شهدت أحجام التداول ارتفاعاً نسبياً، نتيجة زيادة التقلبات وتحركات المستثمرين لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.