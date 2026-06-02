جنرال ميلز الأمريكية تبيع متاجر هاجن داز في الصين

أعلنت شركة الصناعات الغذائية الأمريكية «جنرال ميلز» عن بيع متاجر «هاجن داز» التابعة لها في الصين إلى مجموعة من الشركات، من بينها شركة «نينجي» الصينية المتخصصة في إنتاج علامات تجارية لمنتجات الشاي، وتشغيل سلاسل متاجر راقية للخدمة السريعة في قطاع المشروبات.

وبموجب شروط الصفقة، سيحصل المشتري على ترخيص حصري من «جنرال ميلز» لاستخدام علامة «هاجن داز» في متاجر بيع الآيس كريم والهدايا داخل بر الصين الرئيسي، بما يعزز حضور العلامة في قطاع التجزئة الفاخرة.

وفي المقابل، ستحتفظ «جنرال ميلز» بملكية وتشغيل عمليات «هاجن داز» في مجالي الأغذية والتجزئة داخل السوق الصينية، ما يعكس توجه الشركة لإعادة تنظيم استثماراتها وتركيزها على الأنشطة الأكثر ربحية ونمواً.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التركيز على العلامات التجارية والقنوات التي توفر فرصاً أكبر لتحقيق عوائد تشغيلية مستدامة.

وتعكس الصفقة تحركات أوسع لشركات الأغذية العالمية لإعادة هيكلة وجودها في الأسواق الآسيوية، عبر الفصل بين الملكية التشغيلية والترخيص التجاري للعلامات التجارية، بما يتيح مرونة أكبر في التوسع وتحقيق الكفاءة.