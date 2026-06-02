الذهب يتجاوز السندات الأمريكية ليصبح أكبر أصل احتياطي عالمي

قال البنك المركزي الأوروبي، إن الذهب تجاوز سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أكبر أصل احتياطي تحتفظ به البنوك المركزية حول العالم بنهاية 2025، مدفوعاً بموجة شراء قوية من البنوك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وأوضح البنك في تقرير، الثلاثاء، أن الذهب شكل 27% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية لدى البنوك المركزية بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 20% قبل عام.

وأضاف البنك أن حصة سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنوك المركزية تراجعت إلى 22% بنهاية 2025، من 25% قبل عام.

في المقابل، لا تزال الأصول المقومة بالدولار تشكل الحصة الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية بنسبة 42%، كما استقرت حصة الأصول المقومة باليورو عند 15%.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد، في التقرير، إن التوترات الجيوسياسية لا تزال تدعم الطلب القوي من البنوك المركزية على المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن هذه المصارف لديها أكثر من 36 ألف طن من الذهب.