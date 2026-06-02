اليوان الصيني عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار

رويترز

ارتفع اليوان الصيني قليلاً ​إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ​ثلاث سنوات مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب كانت محدودة مع تقييم المستثمرين بحذر محادثات السلام في الشرق الأوسط.

وارتفع اليوان في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى ⁠له عند 6.7621 مقابل الدولار في تعاملات الصباح، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، قبل تداوله عند 6.7625 مقابل الدولار.

وصعد اليوان في المعاملات الخارجية أيضا، مسجلاً في أحدث تعاملات 6.7609 للدولارات. وأعلن ‌لبنان أمس الاثنين عن وقف ‌إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل، في ما يمكن اعتباره خفضاً محدوداً لتصعيد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب ​الأوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل ​من جهة وإيران من ⁠جهة أخرى.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إن طهران أوقفت المفاوضات غير ​المباشرة ⁠مع ⁠الولايات المتحدة وقد تنهي وقف إطلاق النار، مستشهدة بالحرب في لبنان. ومن ناحية أخرى، قال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة «بوتيرة سريعة».

وقال محللو بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة «لا تزال الأسواق متفائلة بأن الولايات المتحدة وإيران ستبرمان قريباً اتفاقاً لإنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز».

وعدلوا توقعاتهم ‌بشأن ارتفاع قيمة اليوان للربعين الثاني والثالث إلى 6.75 ​و6.73 على التوالي، من 6.80 و6.75 في توقعات نشرت الشهر الماضي، «لتعكس قوة اليوان في الآونة الأخيرة مع الحفاظ على الهدف المحدد بنهاية العام ​عند 6.70».