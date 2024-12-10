ارتفاع الإسترليني أمام اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام «أبريل 2022»، مدعوماً بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض الفائدة بوتيرة أقل حدة من المركزي الأوروبي.

وخلال التداولات صعدت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية بنسبة 0.31% إلى 1.2116 يورو.

ويستمد الجنيه الإسترليني قوته من توقعات المستثمرين بخفض أقل حدة للفائدة من قبل بنك إنجلترا، حيث لا يزال النمو الاقتصادي قوياً في المملكة المتحدة مع ارتفاع التضخم في بعض القطاعات.

وقال «إلياس حداد» كبير استراتيجيي الأسواق لدى «براون براذرز هاريمان»: ارتفاع تضخم الخدمات في المملكة يدعو إلى دورة تخفيف حذرة من بنك إنجلترا، في حين أن الوضع السياسي في فرنسا وألمانيا يعني أن المركزي الأوروبي سيتحرك بشكل أسرع لدعم اقتصاد المنطقة، وفقاً لوكالة «بلومبرج».

وتتوقع الأسواق خفضاً بقيمة 82 نقطة أساس للفائدة من قبل بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعات خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 152 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي.