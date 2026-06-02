الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة.

وقال غويال للصحافيين الاثنين بالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين "يمكننا القول إن 99% من المسائل قد حُلّت".

وتابع "أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية"، مضيفا "لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص".

وكان السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور، قد توقّع الأسبوع الفائت أن يتم توقيع الاتفاقية "في الأسابيع المقبلة".

تجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ أشهر عدة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية المفروضة على مشتري النفط الروسي.

في فبراير، حددت الدولتان هدفا لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت منذ قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الأمر الذي دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10% على هذه الرسوم، مستهدفا الهند تحديدا.

وفرض ترامب في العام الفائت رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية ردا على شراء نيودلهي للنفط الخام الروسي، وهي مُشتريات تُعتبر أنها تموّل حرب روسيا في أوكرانيا.

وعلّقت واشنطن هذه العقوبات في مارس للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.