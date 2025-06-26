شاومي الصينية تواصل تهديد مبيعات تيسلا بسيارة أرخص

تستهدف شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية منافستها تيسلا مباشرةً بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لي جون: «إن سعر سيارة شاومي الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة YU7 سيبدأ من 253.500 يوان (35.322 دولاراً)»، مشيراً إلى أن السيارة أرخص بـ 10 آلاف يوان من طراز تيسلا موديل Y، الذي يبدأ سعره في الصين من 263.500 يوان.

وقبل الإعلان الرسمي عن السعر، توقع تقرير صادر عن سيتي أن يتراوح سعر سيارة YU7 الرياضية متعددة الاستخدامات بين 250,000 و320,000 يوان (34,800 و44,590 دولاراً)، متوقعاً مبيعات شهرية تبلغ حوالي 30,000 وحدة. ومع انتعاش المبيعات، تتوقع سيتي أن تتراوح المبيعات السنوية بين 300,000 و360,000 وحدة.

وكان سعر سيارة السيدان SU7 من شركة شاومي، التي أُطلقت العام الماضي، أقل من سعر سيارة موديل 3 من تيسلا.

وأعلن لي، أن سيارة YU7 تفوقت على سيارة موديل Y من تيسلا في العديد من الجوانب، لكنها لا تزال تعاني من ضعف في نظام مساعدة السائق. تأتي سيارة YU7 مزودة ببرنامج مساعدة السائق، ويعمل أحدث إصدار منه بشريحة Thor من إنفيديا. ومن المتوقع تسليمها في غضون أسبوع إلى 5 أسابيع.

صرحت شاومي في البداية أنها ستطلق سيارة YU7 في يوليو. ويأتي هذا الحدث في ظل حرب أسعار محتدمة للسيارات الكهربائية.

وكشفت شاومي عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات YU7 في أواخر مايو، بعد أقل من عام من إطلاق أول سيارة كهربائية لها، وزعمت أن السيارة ستبلغ مداها 760 كيلومتراً (472 ميلاً) على الأقل بشحنة واحدة.

هذا أعلى بكثير من 719 كيلومتراً المعلن عنها لسيارة موديل Y ذات المدى الموسع من تيسلا. يُعد مدى القيادة نقطة جذب للمستهلكين القلقين بشأن الشحن المتكرر للبطارية. في حين أن شاومي لم تُروّج لذكائها الاصطناعي بقدر العلامات التجارية الاستهلاكية الأخرى، إلا أن حفل الإطلاق الذي عُقد يوم الخميس استعرض العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي في السيارات، مثل السماح للسائقين بتغيير الأغنية باستخدام حركات اليد، أو طلب وصف مكان ركن السيارة من تطبيق الهاتف.

وأضاف لي أن هاتف YU7 يدعم أيضاً Apple Car Play وApple Music.

النظارات الذكية

أطلقت شركة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الصينية العديد من المنتجات الأخرى، بما في ذلك النظارات الذكية المتصلة بالذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها.

تتميز نظارات الذكاء الاصطناعي، التي تُنافس نظارات راي بان الذكية من ميتا، بإمكانية تغيير لون العدسات ومسح رمز الاستجابة السريعة لإجراء المدفوعات، مُحاكيةً بذلك تطبيقات الهواتف الذكية الصينية. كما أعلنت شاومي عن ميزات مُشابهة لتلك الموجودة في نظارات ميتا، مثل القدرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي للتعرف على الزهور أو ترجمة النصوص.

تبدأ أسعار نظارات الذكاء الاصطناعي من شاومي من 1999 يواناً (279 دولاراً). وصرح متحدث باسم شاومي بأنه لا توجد حالياً خطط لبيع النظارات في الخارج. ولم تُطرح نسخة ميتا رسمياً في الصين.