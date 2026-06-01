روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر

فرضت الحكومة الروسية، أمس، حظراً مؤقتاً على تصدير وقود الطائرات حتى 30 نوفمبر المقبل، في وقت تواصل فيه الضربات الأوكرانية استهداف المصافي الروسية.

وتصدر روسيا وقود الطائرات بشكل أساسي عبر خطوط السكك الحديدية إلى دول آسيا الوسطى، وأوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن الهدف الرئيس من الإجراء، هو ضمان استقرار الإمدادات المحلية. وتأتي الخطوة بعد أن فرضت روسيا قيوداً سابقة على صادرات البنزين، في حين لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة بشأن وقود الديزل، على الرغم مما أوردته وكالة «إنترفاكس» الأسبوع الماضي، حول وجود دراسات ومقترحات لفرض تدابير تقييدية عليه.