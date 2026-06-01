إنفيديا تعيد تشكيل الحاسوب الشخصي بشريحة فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة إنفيديا (NVIDIA) عن خططها لإعادة تعريف الحاسوب الشخصي، عبر إطلاق شرائح جديدة فائقة الأداء، تمكّن تشغيل وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة داخل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، في خطوة تهدف إلى نقل قدرات الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة المستخدمين.

وأعلنت الشركة عن شريحتها الجديدة RTX Spark، خلال مؤتمرها السنوي في تايبيه، مشيرة إلى أنها تجمع بين قدرات وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ما يتيح تشغيل ما وصفته بـ «الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

ومن المتوقع أن تبدأ شركات كبرى، مثل مايكروسوفت وديل، بإطلاق أجهزة تعتمد على هذه التقنية، خلال وقت لاحق من العام، ضمن منظومة جديدة لأجهزة ويندوز قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، دون الاعتماد الكامل على السحابة.

وقال الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، إن هذه الخطوة تمثل «إعادة ابتكار للحاسوب الشخصي»، موضحاً أن الأجهزة الجديدة ستتيح للمستخدمين التفاعل مع مساعدات ذكاء اصطناعي قادرة على فهم الأوامر، وتحليل الملفات، وإجراء أبحاث متقدمة بشكل مباشر على الجهاز.

وتأتي هذه الخطوة، في وقت تهيمن فيه إنفيديا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، مستفيدة من الطلب العالمي المتسارع، فيما تسعى الآن إلى توسيع نفوذها نحو سوق المستهلكين والأجهزة الشخصية.

وأكدت مايكروسوفت أن الأجهزة الجديدة ستدعم تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة، وأعباء عمل معقدة، ما يعزز توجه الصناعة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل حاسوب شخصي.

ويرى محللون أن هذه التحولات قد تمثل بداية جيل جديد من الحواسيب، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من نظام التشغيل والتجربة اليومية للمستخدم، وليس مجرد خدمة سحابية.

كما أشار خبراء إلى أن هذه الخطوة قد توسّع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإبداع والألعاب والعمل، وتدفع نحو انتشار «الحاسوب الفائق الذكاء» في المنازل، خلال السنوات المقبلة.

وقالت ليان جاي سو كبيرة المحللين في مجموعة أومديا للأبحاث والاستشارات التقنية، إن خطوة إنفيديا هذه تُعدّ بالغة الأهمية، في ظل تزايد الطلب على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي الشخصية.

وأضافت سو: «بالنسبة للمستهلكين، هذا يعني المزيد من الخيارات، وهو أمر إيجابي دائماً».

ووصف نيل شاه المحلل والمؤسس المشارك لشركة كاونتربوينت ريسيرش، إعلان إنفيديا بأنه خطوة «تُحدث ثورة في شكل الحواسيب الشخصية خلال السنوات العشر القادمة».

وأوضح شاه أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية الجديدة «ستُشجّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل منزل»، بهدف امتلاك «حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي» في كل منزل.

كما صرّح هوانغ، من إنفيديا، خلال كلمته يوم الاثنين، بأن معالجات فيرا الجديدة لمراكز البيانات في مرحلة الإنتاج الكامل، وأنها «ستكون المحرك الرئيس الجديد لنمونا»، في ظل ازدهار برامج الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشمل قائمة عملائها الأوائل شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وسبيس إكس إيه آي. كما كشف عن تصميم مرجعي لروبوت بشري الشكل، يمكن أن يكون بمثابة مخطط للبحوث المستقبلية، لا سيما في قطاع التعليم العالي.