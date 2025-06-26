البيتكوين قرب 108 آلاف وسط تباين أداء العملات المشفرة

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 108 آلاف دولار، بعدما هبطت الأسبوع الماضي دون 100 ألف، على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.1% إلى 107821 دولاراً.

وصعدت الإيثريوم بنسبة 2.3% إلى 2488.72 دولاراً.

وتراجعت الريبل 0.3% عند 2.191 دولار

وانخفضت عملة «دوج كوين» 1.1% عند 16.46 سنتاً.

ويُعزز أداء البيتكوين تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي باحتمالية خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو بشرط استقرار الضغوط التضخمية، ما أدى لتحسن سريع في معنويات السوق تجاه الأصول الخطرة.

وقال «نيك روك»، مدير الأبحاث في شركة «إل في آر جي» لموقع «كوين ديسك»، إن الاتجاه الصعودي للعملات المشفرة مستمر، خاصة مع تسارع عمليات الشراء المؤسسية، وتلميحات مسؤولي الفيدرالي بشأن إمكانية خفض الفائدة.

كما أظهرت بيانات «كوين شيرز» أن 89% من حائزي العملات الرقمية يخططون لزيادة استثماراتهم خلال 2025، فيما أفاد 75% بأنهم يدرسون فعلياً التوقيت المناسب لدخول السوق.