أسواق العملات.. الدولار يهوي واليورو واليوان يحلقان

تراجع الدولار خلال تعاملات، الخميس، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو، بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يختار اسم المرشح المحتمل لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي مبكراً.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة 0.2% إلى 97.49 نقطة، خلال التداولات، إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2022.

بعدما ذكر تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» أن «ترامب» يدرس إعلان اسم من سيخلف رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت أقرب من المتوقع، إذ من المقرر انتهاء ولاية «باول» في مايو 2026.

ويعد الدولار منخفضاً بأكثر من 10% خلال العام الحالي حتى الآن، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والديون، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة الجمركية.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» 0.21% إلى 1.1683 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، وصعد الجنيه الاسترليني 0.2 في المئة أيضاً إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033، وسجل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند حوالي 180.55.

وانخفض الدولار 0.2 في المئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلاً 97.491.

ارتفع اليوان مقابل الدولار في الأسواق المحلية، ليلامس أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، مع تراجع العملة الأمريكية، في ظل إصرار بكين على تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.

وخلال تعاملات، الخميس، انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنحو 0.15% عند 7.1658 يوان، خلال التداولات، بعدما لامست 7.1565 يوان في السوق المحلية، وهو أعلى مستوى لليوان منذ 8 نوفمبر.

وقبل افتتاح السوق حدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 7.1620 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 نوفمبر، مع السماح بتحرك السعر بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً، حسبما نقلت «رويترز».

وتراجع الدولار بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قد فكّر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

ورفع «سيتي» توقعات نمو الصين لهذا العام إلى 5% من 4.7% سابقاً، بينما يتوقع خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، وتراجعاً في نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من هذا العام.