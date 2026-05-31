"سوفت بنك" تعتزم استثمار 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا

أعلنت شركة "سوفت بنك" اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا، يوم أمس السبت، اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

وذكر مؤسس الشركة ماسايوشي سون في تصريحات صحفية، إن هذا الرقم يمثل أكبر استثمار في أوروبا في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الاستثمار يشمل 45 مليار يورو سيتم إنفاقها بحلول عام 2031 على مراكز البيانات في شمال فرنسا.

وأضاف سون أن قرار الاستثمار في فرنسا أُتخذ بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأخير لطوكيو في أبريل الماضي.

وستكون "شنايدر إلكتريك"، الشركة الفرنسية العملاقة في مجال المعدات الكهربائية والأتمتة الصناعية، شريكا في هذا المشروع الضخم.