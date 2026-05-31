خسارة شهرية لأسعار النفط

أسهمت التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة خلال مايو، بعدما تزايدت التوقعات بإمكان احتواء التوترات الإقليمية وتجنب المزيد من الاضطرابات واسعة النطاق في إمدادات الطاقة العالمية، لكن ذلك لم يفلح في تهدئة أسواق النفط التي شهدت خسارة شهرية.

وفي ما يتعلق بالعقود الآجلة لخام «برنت»، فقد أنهت التعاملات عند التسوية يوم الجمعة عند 92.05 دولاراً للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية بنحو 11.1 % (وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل الماضي)، كما سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 19.2 %.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي، فقد تراجعت إلى 87.36 دولاراً للبرميل، مسجلة بذلك خسائر أسبوعية بنسبة 9.5 %، وتراجع شهري بنسبة 17 % تقريباً.