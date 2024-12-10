عدد حالات الإفلاس في اليابان الأعلى منذ 11 عاماً

تتجه طلبات إشهار الإفلاس في اليابان نحو تخطي 10 آلاف خلال العام الجاري، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2013، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي الذي يحظى بمتابعة وثيقة الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات للقطاع الخاص أصدرتها شركة طوكيو شوكو للأبحاث أن 841 شركة يابانية أعلنت إفلاسها في نوفمبر.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في الفترة من يناير حتى نوفمبر إلى 9164 شركة، وهو ما يتجاوز بالفعل إجمالي العام الماضي.

ومن المرجح أن يتجاوز عدد الشركات التي تعلن إفلاسها في العام الجاري 10 آلاف شركة للمرة الأولى منذ عام 2013، عندما أعلنت 10855 شركة إفلاسها.

ويعقد بنك اليابان مراجعة لمعدلات الفائدة يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، إذ سيقوم صناع السياسات بفحص المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع التوقعات. وقد تذبذبت توقعات السوق بشأن الزيادة التالية للفائدة التي سيتخذها بنك اليابان بين ديسمبر ويناير.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى 2.3% في أكتوبر على أساس سنوي، بانخفاض من 2.4% في سبتمبر الماضي.

وتباطأ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، نتيجة لضعف الإنفاق الرأسمالي، لكن انتعاشاً غير متوقع في الاستهلاك أضاف نقطة مضيئة إلى الاقتصاد.

في غضون ذلك، وافقت الحكومة اليابانية نهاية الشهر الماضي على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.9 تريليون ين (141.8 مليار دولار).