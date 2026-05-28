المفوضية الأوروبية تحذر من أزمة مرتقبة في سوق وقود الطائرات إثر توترات مضيق هرمز

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم، من احتمالية تفاقم التشدد في سوق وقود الطائرات داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة في حال عدم تحسن الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز.

وأفادت إدارة الطاقة التابعة للمفوضية، ضمن تحديث أصدرته عقب انعقاد اجتماعات مجموعات تنسيق النفط والغاز، بأن أي إغلاق للمضيق يلقي بتأثيراته المباشرة على إمدادات النفط الخام وكافة المنتجات البترولية الأساسية، مما ينعكس على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبينت المفوضية في الوقت ذاته أن التأثيرات الملحوظة حتى هذه اللحظة تقتصر على مستويات الأسعار، دون رصد أي اضطرابات فعلية في الإمدادات الواصلة إلى المستهلكين، إلا أنها جددت تحذيرها من أن استمرار المشهد الحالي دون أي تحسن ملموس في غضون الأسابيع المقبلة سيؤدي إلى أسواق أكثر تشددا، وخاصة في ما يتعلق بوقود الطائرات.