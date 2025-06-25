وكالة: انتعاش حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع انحسار المخاطر الأمنية



انتعشت حركة ناقلات النفط عبر مضيق «هرمز» مع انحسار المخاطر الأمنية في هذا الممر الملاحي الحيوي، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج».

وأظهرت بيانات تتبع للناقلات جمعتها الوكالة زيادة عدد ناقلات النفط المغادرة من الخليج العربي الثلاثاء بمقدار الضعف مقارنة بيوم الاثنين، وفي المقابل، ارتفع عدد السفن الوافدة بنسبة 48%.

وأوضحت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد الناقلات المُغادرة من الخليج العربي بلغ حوالي 20 ناقلة، بينما سجل متوسط عدد الناقلات الوافدة 23 وحدة.

وأشارت الوكالة إلى انتعاش حركة ناقلات غاز البترول المُسال، والغاز الطبيعي المُسال إلى حوالي 8 سفن لكل منهما أمس الثلاثاء.