العملات المشفرة تتراجع.. و«بيتكوين» دون 75 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول «بيتكوين» أدنى مستوى 75 ألف دولار، في ظل انفصال أداء الأصول الرقمية عن الزخم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت».

ويعود هذا التراجع جزئياً إلى استيعاب المستثمرين لقرار «استراتيجي» الأسبوع الماضي بوقف عمليات شراء «بيتكوين» مؤقتاً، في إشارة إلى أن الشركة قد تعطي الأولوية لخفض ديونها، وهو ما أثر سلباً في معنويات السوق نظراً لأن «وول ستريت» تربط بين أداء «بيتكوين» والنشاط الشرائي للشركة، والتي وصفها محللو «بيرنشتاين» في وقت سابق من هذا العام بأنها بمثابة الملاذ الأخير لـ«بيتكوين».

وسجلت «بيتكوين» 74869.89 دولاراً بتراجع نسبته 1.30 %، أما «إيثيريوم» فقد سجلت 2057.99 دولاراً بتراجع نسبته 0.58 %، أما «إكس آر بي» فقد سجلت 1.32 دولار بتراجع نسبته 0.80 %.