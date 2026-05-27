80 مليار دولار أرباح البنوك الأمريكية في الربع الأول

ارتفعت أرباح البنوك الأمريكية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم من نمو الودائع للربع السابع على التوالي، ورغم زيادة المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة.

وأظهرت بيانات صدرت، الأربعاء، عن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، زيادة أرباح البنوك بنسبة 3.6 % إلى 80.5 مليار دولار في الربع الماضي.

وأوضحت البيانات أن مخصصات الخسائر المحتملة ارتفعت بنسبة 2.3 % خلال الفترة نفسها، إلا أنها جاءت أقل من مستوى الربع المناظر من عام 2025.

وأشارت المؤسسة إلى أن مؤشرات جودة الأصول ظلت إيجابية مع تراجع طفيف في حجم القروض متأخرة السداد، غير أن مستويات التعثر المرتبطة بالقروض السكنية والعقارات التجارية شهدت ارتفاعاً طفيفاً.

وفي حين بقيت معدلات التأخر في السداد مرتفعة بالنسبة لقروض بطاقات الائتمان، والسيارات، والعقارات التجارية متعددة الوحدات السكنية، أكد رئيس المؤسسة «ترافيس هيل» أن مستويات رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي لا تزال قوية ومستقرة.