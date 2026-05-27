«إس كيه هاينكس» الكورية تدخل نادي التريليون دولار

تجاوزت القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس تريليون دولار لأول مرة يوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى منافسيها في مجال رقائق الذاكرة، سامسونغ إلكترونيكس ومايكرون تكنولوجي، في تحقيق هذا الإنجاز بفضل انتعاش السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي.وأغلقت أسهم إس كيه هاينكس الجلسة مرتفعة بنسبة 9.3%، بعد أن ارتفعت بنسبة 14.9% خلالها، ليصل إجمالي القيمة السوقية للشركة الكورية الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 1.68 تريليون وون (1.12 تريليون دولار)، دافعة مؤشر كوسبي القياسي في البلاد إلى مستوى قياسي جديد.

وكانت سامسونغ، المنافسة المحلية، قد تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في 6 مايو، بينما حققت مايكرون المدرجة في الولايات المتحدة هذا الإنجاز يوم الثلاثاء.أدى الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي صممتها شركة إنفيديا، إلى تقليص المعروض وارتفاع الأسعار، ما أفاد أكبر مصنّعي أشباه الموصلات في العالم.

وتضاعفت أسعار رقائق الذاكرة في الربع الأول وحده مقارنة بالفترة السابقة، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة تصل إلى 63% في الربع الحالي، وذلك بسبب الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الذي حدّ من المعروض للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات، وساعد كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة على تحقيق أرباح قياسية.ثلاث شركات آسيوية فقط انضمت إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، بما في ذلك شركة TSMC.

وأصبحت كوريا الجنوبية أول دولة، باستثناء الولايات المتحدة، تضم أكثر من شركة واحدة تصل إلى هذه القيمة السوقية.