موظفو سامسونغ يوافقون على اتفاق يمنحهم مكافآت ضخمة لتفادي إضراب

وافق أعضاء نقابة عمال شركة سامسونغ إلكترونيكس اليوم الأربعاء على اتفاق مع الإدارة يضمن لهم مكافآت سنوية ضخمة، وذلك بعد التهديد بإضراب واسع في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالميا والذي يُسهم في ارتفاع أرباح شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية.

ويعني هذا أن حوالي 78 ألف موظف من أصل 125 ألف عامل محلي في الشركة مؤهلون للحصول على مكافأة تُقدر بنحو 370 ألف دولار هذا العام، استنادا إلى تقديرات السوق للأرباح التشغيلية السنوية.

وأفادت أكبر نقابة عمالية في سامسونغ في بيان بأن أكثر من 73% من أعضائها أيدوا الاتفاق في تصويت إلكتروني استمر ستة أيام.

تم التوصل إلى الاتفاق في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي لتفادي إضراب كان سيستمر 18 يوما، ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد كوريا الجنوبية.

وساهم الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة الضرورية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أرباح سامسونغ بشكل كبير.

وأعلنت الشركة في أبريل عن ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة تقارب 750% على أساس سنوي، بينما تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى هذا الشهر.

وبموجب اتفاقية النقابة الممتدة لعشر سنوات - والمرتبطة بأهداف أداء طموحة - ستبلغ المكافآت السنوية لموظفي قسم أشباه الموصلات 10,5% من أرباحهم التشغيلية.

وسيتم دفع هذه المكافآت على شكل أسهم، بالإضافة إلى 1,5% نقدا.