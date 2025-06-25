«الاحتياطي الأمريكي» يؤكد دعمه لتنظيم «العملات المشفرة».. والبيتكوين فوق 106 آلاف

في موقف لافت يعكس تحولاً تدريجياً في نظرة المؤسسات الأمريكية إلى أسواق العملات الرقمية، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن دعمه لتقدم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، معتبراً أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى إطار واضح للعملات المستقرة.

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، صرح باول بأن «من الإيجابي جداً أن تتحرك مشاريع القوانين قدماً»، مؤكداً أن سوق العملات المستقرة باتت في أمس الحاجة إلى تنظيم قانوني يضبط إصدارها وتداولها.

هذا التصريح يأتي في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على مشروع قانون «GENIUS Act»، الذي يضع اللبنات الأولى لإطار قانوني خاص بالعملات المستقرة. وقد حظي هذا المشروع بدعم من الحزبين، ما يعزز فرص تمريره في مجلس النواب، وتوقيعه لاحقاً من الرئيس دونالد ترامب في حال الموافقة عليه.

وفي السياق ذاته، يدرس أعضاء مجلس النواب حالياً مشروع قانون آخر تحت اسم «CLARITY Act»، يركز على تنظيم بنية الأسواق الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة.

هذا وارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الأربعاء لتتداول أعلى مستوى 106 آلاف دولار، مع استمرار الهدنة بين إسرائيل وإيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن وقف إطلاق النار بين الخصمين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على الصبر وعدم التسرع لخفض الفائدة مع استيعاب الاقتصاد آثار التعريفات الجمركية.