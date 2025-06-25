مورجان ستانلي يتوقع خفض الاحتياطي الأمريكي للفائدة 7 مرات في 2026

غيّر بنك مورجان ستانلي توقعاته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية سيؤجل أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2026.

وتُرجّح الذراع البحثية لبنك مورجان ستانلي أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات حتى نهاية عام 2026،

وتتضمن التوقعات، الصادرة الأربعاء، سلسلة من خفض الفائدة تبدأ في مارس 2026.

وقال مايكل جيبن، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى «مورجان ستانلي»: «الرسوم الجمركية تعزز مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة».

وأضاف: «هذا التضخم سيجعل الفيدرالي يتريث في خفض الفائدة، وبالتالي لم نعد نتوقع أي تيسير نقدي هذا العام»، وبناء عليه فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة تخفيضات الفائدة في مارس 2026، لتصل تكاليف الاقتراض إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و2.75% بحلول نهاية العام المقبل.