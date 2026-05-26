اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم أن طوكيو ستبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة
الاقتصادية مع تكتل دول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) حيث من المقرر الإعلان عن بدء محادثات اتفاقية
الشراكة الاقتصادية خلال قمة بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل.
وصرح لولا العام الماضي في قمة ميركوسور بأن التكتل يجب أن يركز على تعزيز علاقاته مع الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وإندونيسيا.