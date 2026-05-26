ألمانيا تطالب أوروبا بالاستقلال في الذكاء الاصطناعي

دعا وزير الشؤون الرقمية الألماني كارستن فيلدبرجر إلى تحقيق الاستقلالية الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب مطالبات البابا بفرض قواعد أكثر صرامة لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وقال فيلدبرجر لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات وقيم ونماذج أعمال أجنبية تخلق نوعاً من التبعية، وقد لا يتوافق بالضرورة مع ما يعتبره المجتمع الأوروبي مناسبا له.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"إذا أردنا أن تكون التكنولوجيا في خدمة الإنسان، فعلينا أن نصممها بأنفسنا، لا أن نكتفي بتنظيمها فقط، بل يجب أن نطورها ونشكلها ونتحمل مسؤوليتها". وأكد أن وجود ذكاء اصطناعي أخلاقي من ألمانيا وأوروبا يُعد لهذا السبب شرطاً لضمان تقرير المصير الديمقراطي في العصر الرقمي.

وكان بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر قد طالب، في أول رسالة تعليمية له، بوضع قواعد دولية صارمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وحذر من مخاطر عديدة، بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب وتركيز السلطة في أيدي فئة قليلة، لكنه أشار أيضاً إلى الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا وإلى ما يمكن أن تمثله من "مساعدة قيّمة".