أرباح شاومي الصينية الفصلية تهوي 43%

قالت شركة شاومي الصينية، الثلاثاء، إن صافي أرباحها في الربع الأول تراجع 43 % وسط ضغوط تعرضت لها أعمالها في مجال الهواتف الذكية بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.
وأعلنت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية عن صافي ربح معدل بلغ 6.1 مليارات يوان (898.98 مليون دولار) للفترة من يناير إلى مارس.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن فقد توقع المحللون أرباحاً عند 6.4 مليارات يوان.
وقالت شاومي إن إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 مليار يوان، وكان ذلك أقل قليلاً من متوسط تقديرات المحللين عند 103.4 مليارات يوان.