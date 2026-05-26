أرباح شاومي الصينية الفصلية تهوي 43%

قالت شركة شاومي الصينية، ​الثلاثاء، إن صافي أرباحها في الربع الأول تراجع 43 % وسط ضغوط تعرضت لها ‌أعمالها في ‌مجال ​الهواتف ‌الذكية ⁠بسبب ​ارتفاع تكاليف رقائق ⁠الذاكرة.

وأعلنت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية عن صافي ربح معدل ⁠بلغ 6.1 مليارات ‌يوان (898.98 ‌مليون دولار) ​للفترة ‌من يناير إلى مارس.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن فقد ‌توقع المحللون أرباحاً عند 6.4 مليارات ⁠يوان.

وقالت ⁠شاومي إن إيرادات الربع الأول بلغت 99.1 مليار يوان، وكان ذلك أقل قليلاً من متوسط تقديرات المحللين عند 103.4 ​مليارات يوان.