ملياردير صيني يخسر ربع ثروته في يوم

خسر أحد أباطرة التداول الإلكتروني في الصين أكثر من ربع ثروته في يوم واحد بعد شن السلطات الصينية حملة على نشاط تداول الأوراق المالية عبر الحدود لتشديد السيطرة على خروج رؤوس الأموال من البلاد.

وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، انخفضت ثروة الملياردير ليف لي مؤسس ورئيس شركة فوتو هولدينجز لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 4.7 مليارات دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفضت ثروة لي إلى أقل من نصف قيمتها مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. وتتمثل أغلب ثروة لي في حصته بشركة فوتو المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأميركية.

وتراجع سهم فوتو يوم الجمعة بنسبة 28% وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 3 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحملة الصينية على أنشطة تداول الأوراق المالية في الخارج تمثل ضربة قوية بعد إعلان شركة فوتو في مارس الماضي أنها استفادة من ازدهار عمليات الطرح العام الأولي في بورصة هونج كونج، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات التي نفذت عمليات طرح عام أولي في هونج كونج في ذلك الوقت تعاونت مع فوتو.

يذكر أن السلطات المالية في الصين أطلقت الحملة غير المسبوقة ضد عمليات التداول غير القانوني عبر الحدود للأوراق المالية بعد ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي في الأسواق الصينية بهدف وقف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، مهددةً بفرض عقوبات صارمة على شركات الوساطة الشهيرة، وأمرت بتصفية الحسابات المالية المخالفة في غضون عامين.

بدأت الحملة ببيان مشترك أصدرته ثماني هيئات تنظيمية صينية تعهدت فيه بشن حملة شاملة ضد التداول غير القانوني عبر الحدود.

بعد عشر دقائق، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية اعتزامها معاقبة شركات فوتو هولدنجز وتايجر بروكرز ولونج بريدج سيكيورتيز للوساطة المالية للقيام بأنشطتها في بر الصين الرئيسي دون ترخيص، مضيفة أنها ستصادر جميع "الأرباح غير المشروعة" من فروع هذه الشركات المحلية والأجنبية.