رويترز: إيران تفتح مضيق هرمز بعد 30 يوماً من الاتفاق مع أمريكا

ذكرت صحيفة ‌نيكي، ​نقلا عن مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإيران تناقشان ⁠خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوماً من ‌توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية.

وقالت ‌الصحيفة إن إيران ستشرع ‌في إزالة ‌الألغام من ‌المضيق خلال فترة 30 يوما ​عقب الاتفاق، ‌وبعدها ​ستتمكن سفن ⁠جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان ​وستتوقف ⁠إيران عن ⁠تحصيل رسوم العبور.

وأضاف التقرير أن ⁠وقف إطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل سيُمدد 60 يوما، ‌مع خطة لإجراء محادثات بخصوص ​البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد شهرين.