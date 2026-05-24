«أوبر» تدرس شراء «دليفري هيرو»

تدرس شركة «أوبر تكنولوجيز» خيارات للاستحواذ الكامل على شركة «دليفري هيرو»، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر، في خطوة من شأنها مساعدتها على منافسة شركة «دورداش» بشكل أفضل خارج أمريكا.

وكانت شركة خدمات النقل التشاركي العملاقة قد كشفت خلال الأسبوع الحالي أنها رفعت حصتها في «دليفري هيرو» المدرجة في بورصة فرانكفورت. ووفقاً للأشخاص، تعمل «أوبر» مع مستشارين لدراسة سبل زيادة حصتها بشكل أكبر. وأضافوا أن الشركة تحدثت أيضاً مع مستثمرين آخرين في «دليفري هيرو» بشأن اهتمامها بإبرام صفقة.

وقالت «أوبر»، الاثنين الماضي، إنها تمتلك 19.5% من «دليفري هيرو» بعد استحواذها على أسهم وأدوات مالية إضافية، إلى جانب 5.6% أخرى عبر عقود خيارات. وأضاف الأشخاص أن بنك «مورغان ستانلي» ساعد «أوبر» على بناء حصتها بسرعة باستخدام المشتقات المالية، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.

وارتفعت أسهم «دليفري هيرو» بنحو 50% تقريباً في تداولات بورصة فرانكفورت منذ بداية العام الحالي، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 10.2 مليارات يورو (11.8 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم «أوبر» بما يصل إلى 3.1% في تداولات نيويورك أمس، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة منذ أكثر من شهر.

وقالت «أوبر» خلال الأسبوع الحالي إنه رغم أنها «حالياً» لا تعتزم رفع حصتها إلى 30% أو أكثر، فإنها تراجع استثماراتها بشكل دوري، وقد تشتري المزيد إذا ظهرت فرصة جذابة.

وقال أحد الأشخاص إن «أوبر»، ومقرها سان فرانسيسكو، قد تحتاج إلى الحصول على موافقة الجهات المنظمة لمكافحة الاحتكار قبل تجاوز بعض حدود حصص الملكية. وأضاف الأشخاص أن المداولات ما زالت جارية، ولا يوجد ما يضمن أنها ستؤدي إلى إبرام صفقة.