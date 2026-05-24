النفط يسجل خسائر أسبوعية

سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية، وذلك في ظل الأنباء المرتبطة بالمحادثات الهادفة لإنهاء حرب إيران، ومع بصيص من الأمل في التوصل لاتفاق.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائر بنسبة 8.37 % بعدما تراجعت عند تسوية تعاملات الجمعة إلى 96.60 دولاراً للبرميل، مقارنة مع مستوى 105.42 دولارات للبرميل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» بأكثر من 5 %، لتسجل عند التسوية 103.54 دولارات للبرميل، مقابل 109.26 دولارات للبرميل الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات السلبية تخيم على مشهد الطاقة العالمي، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالإمدادات، وهي المخاوف التي أكدتها وكالة الطاقة الدولية.