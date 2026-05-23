«أنثروبيك» تقترب من إتمام جولة تمويل بـ30 مليار دولار

تقترب شركة «أنثروبيك» من إتمام أحدث جولات تمويلها، والتي قد تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار عند تقييم يزيد على 900 مليار دولار، وذلك في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ما يضعها متقدمة على منافستها «أوبن إيه آي» لتصبح الشركة الناشئة الأعلى قيمة في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تتولى شركات «سيكويا كابيتال»، و«دراغونير إنفستمنت غروب»، و«ألتي ميتر كابيتال»، و«غرين أوكس كابيتال بارتنرز» قيادة جولة التمويل بشكل مشترك، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة. وأضافوا أن كل شركة من هذه الشركات تخطط لاستثمار نحو ملياري دولار تقريباً. كما يعتزم عدد من المستثمرين الحاليين في «أنثروبيك» المشاركة أيضاً، من بينهم صندوق «فاوندرز فاند» التابع لبيتر ثيل، و«جنرال كاتاليست»، بحسب أشخاص قالوا إن إجمالي الاستثمارات في الجولة يتجاوز حالياً مستوى 30 مليار دولار الذي كانت «أنثروبيك» تستهدفه. وما تزال الالتزامات الاستثمارية قيد الاستكمال النهائي، كما أن الشروط قد تتغير.

وجرى ترتيب هذه الجولة الضخمة خلال أسابيع معدودة، في إشارة إلى قوة الطلب من المستثمرين على الشركة المطورة لنموذج «كلود». وكانت «بلومبرغ نيوز» قد أفادت في أواخر أبريل بأن «أنثروبيك» كانت تدرس ما إذا كانت ستسعى إلى جمع تمويل جديد عند تقييم يتجاوز 900 مليار دولار، بعدما تلقت عدة عروض أولية من مستثمرين. وبعد ذلك، بدأت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مناقشات التمويل في وقت سابق من الشهر الحالي.