28.11 مليار دولار مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أن إيرادات مبيعات الأجهزة المنزلية بموجب برنامج استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة المدعوم بالسياسات بلغت 201.97 مليار يوان (28.11 مليار دولار) حتى يوم الجمعة الماضي.

وأفادت البيانات أن المنتجات ذات أعلى مستوى من كفاءة الطاقة ساهمت بأكثر من 90 في المائة من إيرادات المبيعات.

ووفقاً للوزارة، تمتع إجمالي 29.64 مليون مستهلك بإعانات لشراء الأجهزة المنزلية، بما رفع حجم المبيعات بمقدار 45.85 مليون وحدة. ويعد برنامج استبدال الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة جزءاً من جهود الصين لتعزيز الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي. وأصدر مجلس الدولة خطة عمل في مارس الماضي لبدء عمليات ترقية للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على نطاق واسع، بعد قرابة 15 عاماً منذ آخر جولة من عمليات التجديد.

وبحلول نهاية عام 2023، بلغ عدد السيارات المدنية التي يمتلكها الصينيون نحو 336 مليون سيارة وأكثر من 3 مليارات جهاز منزلي رئيسي، بما في ذلك الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء. ومن المتوقع أن تعمل حملة التحديث على خلق طلب في السوق بقيمة تزيد على تريليون