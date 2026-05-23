استقرار الدولار قرب ذروة 6 أسابيع

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسة، أمس، في ظل مؤشرات متضاربة بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب التطورات المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إحراز تقدم طفيف في المفاوضات مع إيران، لكنه أكد أن أي محاولة من جانب إيران لفرض رسوم على الملاحة في هرمز ستقابل بالرفض. وخلال التعاملات استقر مؤشر الدولار عند 99.34 نقطة، ليتداول قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة، ورغم ذلك لا تزال بتكوين تتداول أعلى مستوى 77 ألف دولار، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث «كيه 33» التي نقلتها «بلومبرغ»، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبتكوين تاسع أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ إطلاقها في أوائل عام 2024، بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الأيام الخمسة المنتهية الاثنين الماضي.

وتكشف موجة التخارج عن ديناميكية مقلقة في هيكل سوق العملات المشفرة، لأن مستوى السعر الذي من المفترض أن يجذب المشترين مجدداً (مع اقتراب السعر من 83 ألف دولار)، هو نفسه الذي يحفز بعضاً من أكبر عمليات البيع.