أسعار البنزين في أمريكا الأعلى في 4 سنوات

سجلت أسعار البنزين بالولايات المتحدة أعلى مستوى لها في 4 سنوات قبيل عطلة يوم الذكرى، على الرغم من الهدوء النسبي لأسعار النفط، ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.وقبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين 4.55 دولارات للجالون، أمس الجمعة، بزيادة تتجاوز 50% منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير.وارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي بأكثر من 40% عن مستويات ما قبل الحرب، نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.

وتراجعت أسعار النفط، أمس، وهبط خام برنت 0.87% خلال التعاملات إلى نحو 104 دولارات للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي 0.46% إلى 76.73 دولاراً، ونزل سعر الغاز الطبيعي 1.93% إلى 2.96 دولار للمتر المكعب.وقلصت أسعار النفط مكاسبها، أمس، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» حول تحقيق تقدم طفيف في المحادثات مع إيران.

ورفعت «بي إم آي»، التابعة لشركة «فيتش سوليوشنز»، متوسط ​​توقعاتها لسعر خام «برنت» لعام 2026 إلى 90 دولاراً للبرميل من 81.50 دولاراً، ليعكس نقص الإمدادات، والوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة في الشرق الأوسط.