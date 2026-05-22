«وول ستريت» إلى مستويات قياسية.. وأسهم أوروبا ترتفع للجلسة الرابعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تراجع عوائد السندات في ظل تصريحات حول تحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات لامس مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً جديداً عند 50686 نقطة خلال التداولات، فيما يتجه «ستاندرد آند بورز 500» لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتتجه الشركات المدرجة بمؤشر «إس آند بي 500» نحو تحقيق أفضل وتيرة نمو في الأرباح خلال 5 سنوات، وسط أداء قوي في قطاعات عديدة، فيما تفوق قطاع الطاقة على التكنولوجيا.

وأظهرت بيانات «بلومبرج إنتليجنس» أن نحو 93% من الشركات المدرجة في المؤشر أعلنت عن أرباحها، وتجاوزت 83% منها توقعات المحللين، وهذا أعلى مستوى منذ 2021.

من جانبه رفع «يو بي إس» توقعاته لمؤشر الأسهم الأمريكية «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية هذا العام، مشيراً إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي والطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات.

وتتوقع وحدة إدارة الثروات العالمية لدى البنك وصول المؤشر إلى 7900 نقطة بنهاية 2026، بدلاً من تقديرها السابق 7500 نقطة، أي بارتفاع محتمل بنسبة 6% تقريباً عن إغلاق أمس البالغ 7445 نقطة.

كما رفعت تقديراتها لربحية السهم الواحد للعام الحالي إلى 335 دولاراً من مستوى 310 دولارات، وحددت مستهدفها لمؤشر «إس آند بي 500» عند 8200 نقطة بحلول يونيو 2027.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية الجمعة، بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة التي دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ سنوات، وسط تجدد المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب ترقب تعيين كيفن وارش رئيساً للفيدرالي.

وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 4.081%، كما هبط عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.56%، وتراجعت عوائد الديون الثلاثينية 2.6 نقطة إلى 5.087%، بعدما لامست خلال الأسبوع أعلى مستوى لها منذ عام 2007 عند 5.19%.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الجمعة، مواصلة مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، على خلفية إشارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، على الرغم من أن فرص التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب غير واضحة.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة 1.3% على أساس شهري خلال أبريل، وسجل صافي اقتراض القطاع العام 24.3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر ذاته، متجاوزاً التوقعات بنحو 3.4 مليارات جنيه.

وعلى صعيد منطقة اليورو، شهدت ثقة المستهلك في ألمانيا تحسناً طفيفاً خلال مايو، فيما ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في فرنسا مسجلاً أعلى مستوى له في 4 أشهر.