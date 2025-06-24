رغم ضغوط ترامب.. باول يتمسك بـ «التريث» حول أسعار الفائدة الأمريكية

شدّد رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الثلاثاء، على التزام البنك المركزي بمواصلة كبح التضخم، قائلاً إن صانعي السياسة النقدية سيُبقون على موقفهم الراهن دون تغيير، حتى تتّضح تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على الأسعار.

وفي تصريحات معدّة لتقديمها هذا الأسبوع أمام لجنتي الكونغرس، وصف باول النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأنه «قوي»، مؤكداً أن سوق العمل ما زالت عند أو قرب حالة التوظيف الكامل. لكنه أشار إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي، البالغ 2 %، في وقت تبقى فيه تأثيرات الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير واضحة المعالم.

وقال باول: «تستمر التغييرات في السياسات، ولا تزال آثارها في الاقتصاد غير مؤكدة. أما تأثير الرسوم الجمركية فسيعتمد، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي».

وجدد باول ما أصبح موقفاً معتاداً من الفيدرالي، قائلاً إن صانعي السياسة «في موقع جيد، يتيح لهم الانتظار لمعرفة المسار المحتمل للاقتصاد، قبل التفكير في أي تعديلات على سياستنا النقدية».

وقد تؤدي هذه النبرة الحذرة، إلى زيادة التوتر مع الرئيس ترامب، الذي صعّد من انتقاداته لباول مؤخراً. وفي منشور جديد على منصته «تروث سوشيال»، الثلاثاء، كتب ترامب: «آمل أن يضغط الكونغرس على هذا الشخص العنيد والغبي حقاً»، في إشارة مباشرة إلى رئيس الفيدرالي، مضيفاً: سندفع ثمناً لعدم كفاءته لسنوات طويلة قادمة.

وبينما كرر باول وصفه المعتاد للاقتصاد الأمريكي بأنه «صلب»، فقد توقّع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.6 % في مايو، مقابل 2.5 % في أبريل، فيما يُرجّح أن يصل المعدل العام إلى 2.3 %، مقابل 2.1 % في الشهر السابق.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي في العادة إلى ارتفاعات سعرية لمرة واحدة، ونادراً ما تتسبب في ضغوط تضخمية طويلة الأجل. وأضاف أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، ستأخذ في الحسبان هذا التوازن، مؤكداً أن الفدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية، قبل أن تتوفر بيانات أوضح حول تأثير تلك الرسوم.

وقال باول: «تقع على عاتق اللجنة، مسؤولية تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أي زيادة سعرية لمرة واحدة من التحوّل إلى مشكلة تضخمية مستمرة»، مضيفاً أن البنك المركزي سيواصل السعي لتحقيق هدفه المزدوج، المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، قائلاً:

«من دون استقرار الأسعار، لا يمكننا تحقيق فترات طويلة من تحسن ظروف سوق العمل، التي تعود بالنفع على جميع الأمريكيين».

وكانت لجنة السوق المفتوحة قد صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي، على الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق 4.25 % و4.5 %.