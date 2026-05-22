تراجع أغلب العملات المشفرة

تراجعت أسعار أغلب العملات المشفرة في تعاملات أمس، في ظل الآمال المتزايدة بشأن إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريباً. وانخفضت عملة بتكوين بنسبة 0.36 % عند 77262 دولاراً، وهبطت إيثريوم 1.01 % إلى 2114 دولاراً، وسولانا 0.23% إلى 85.84 دولاراً.

ووفق وكالة «بلومبرغ»، فإن سعر بتكوين الذي يُتداول حالياً دون مستوى 77.5 ألف دولار، يعد منخفضاً بأكثر من 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن ما يحول دون تكبد العملة المشفرة خسائر أعمق هو تحركات شركة واحدة تتحرك بنطاق وهيمنة غير مسبوقين في تاريخ الأصول المشفرة.

واستحوذت «استراتيجي» التي يديرها «مايكل سايلور» على 171.238 ألف وحدة من البتكوين منذ بداية العام، وهو ما يتجاوز 62 ألف وحدة أنتجتها شبكة التعدين العالمية بأكملها خلال الفترة نفسها.

ويرى محللون أن تراجع العملات المشفرة خلال الفترة الحالية يعكس تغيراً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع اتجاه جزء من السيولة إلى أسواق السندات والذهب عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية.

ويرى بعض المستثمرين أن استمرار المؤسسات الكبرى في شراء البتكوين، وعلى رأسها شركة «استراتيجي»، قد يحد من حدة التراجعات الحالية، إذ تسهم هذه المشتريات في تقليص المعروض المتاح للتداول وتعزيز الثقة طويلة الأجل بالسوق.