ستيلانتيس تعتزم إنتاج سيارة كهربائية إيطالية صغيرة بسعر 15 ألف يورو

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتيس اعتزامها إنتاج أول سيارة كهربائية للمناطق الحضرية مطابقة للتوجيهات الجديدة للاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين.

وقالت المجموعة التي تضم فيات الإيطالية وأوبل الألمانية وبيجو ستروين الفرنسية إن السيارة الجديدة التي لم تحدد اسمها ستكون صغيرة ومنخفضة السعر وسيبدأ إنتاجها في مصنع بوميجليانو بإيطاليا عام 2028. وينتج هذا المصنع حالياً السيارة فيات باندا.

وقالت ستيلانتيس رداً على سؤال عن السعر المتوقع للسيارة الكهربائية المنتظرة إنه سيكون في حدود 15 ألف يورو.

تستهدف السيارة تلبية مواصفات الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «إي كار» التي تستهدف السماح لشركات صناعة السيارات الأوروبية بإنتاج وتسويق سيارات كهربائية صغيرة ورخيصة الثمن للعمل داخل المدن في أوروبا. ولكي يكون السعر بين 15 و20 ألف يورو يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف الاشتراطات المطلوبة في السيارات الكهربائية.

استوحى مهندسو ستيلانتيس السيارة الجديدة من السيارات اليابانية المعروفة باسم كي وهي محدودة الحجم والقوة، لكنها تقوم بكل وظائف سيارة الركوب.

من المتوقع بيع السيارة تحت علامتين تجاريتين من علامات المجموعة ويجري تطويرها بالاشتراك مع شركاء خارجيين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت ستيلانتيس اعتزامها توسيع نطاق تعاونها مع شركة ليب موتور الصينية بما في ذلك التطوير المشترك لسيارة كهربائية تحمل العلامة التجارية لشركة أوبل الألمانية التابعة لمجموعة ستيلانتيس ، ونقل ملكية أحد المصانع في إسبانيا وتوسيع المشتريات المشتركة.

وقال فلوريان هوتي الرئيس التنفيذي لعلامة أوبل إن مهندسي أوبل بدأوا بالفعل العمل مع نظرائهم في ليب موتور بالصين، مضيفا أنهم يطورون سيارة متعددة الاستخدام ذات تجهيز رياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم سيتم إنتاجها في مصنع سرقسطة في إسبانيا لمنافسة السيارات مثل تيجوان التي تنتجها فولكس فاجن الألمانية وتاكسون التي تنتجها هيونداي موتور الكورية الجنوبية.

وستمثل هذه الخطوة حالة أولى تقريبا، تعتمد فيها شركة صناعة سيارات غربية كبرى على التكنولوجيا الصينية لتعزيز تشكيلة سياراتها في أوروبا. وقالت ستيلانتيس إن إنتاج السيارة الجديدة قد يبدأ في 2028.

من ناحيته أشار أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس ، إلى تاريخ المجموعة العريق في صناعة السيارات الصغيرة، من خلال علامات تجارية مثل فيات وبيجو. وأضاف: «يطالب عملاؤنا بإحياء السيارات الصغيرة الأنيقة، المصنعة في أوروبا، والتي تتميز بأسعارها المعقولة ومراعاتها للبيئة. وتستجيب ستيلانتيس لهذا المطلب من خلال طرح طرز جديدة ومميزة بعلامات تجارية متعددة».