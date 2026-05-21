«الأونكتاد» تتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تباطؤ النمو العالمي من 2.9% خلال عام 2025 إلى 2.6% في عام 2026، محذرة من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وأوضح تقرير أصدرته المنظمة بعنوان «استشرافات التجارة والتنمية لعام 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديا جيوسياسيا»، أن الاقتصادات النامية تعد الأكثر عرضة للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، إلى جانب اضطرابات النقل وتقلبات الأسواق وتشديد شروط التمويل.

وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية حافظت على قدر من الزخم خلال مطلع 2026، مدفوعة بالمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ظل نمو القطاعات التقليدية أكثر تواضعا، مع تصاعد الضغوط على النظم الغذائية العالمية وارتفاع مخاطر الأمن الغذائي.

ودعت «الأونكتاد» إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحسين ظروف التجارة، وزيادة الضمانات المالية للاقتصادات النامية، وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة؛ لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل أثر الصدمات المستقبلية.