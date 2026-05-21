مع اكتتاب سبيس إكس.. ماسك يقترب من لقب أول تريليونير

كشفت شركة سبيس إكس عن خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في واحد من أكبر الطروحات في تاريخ شركات الفضاء، ما قد يعزز ثروة مؤسسها إيلون ماسك ويدفعه ليصبح أول تريليونير في العالم، رغم استمرار تسجيل الشركة خسائر تشغيلية كبيرة خلال العام الماضي.

وتُظهر وثائق قُدمت الأربعاء أن شركة سبيس إكس التابعة لماسك تكبدت خسائر تشغيلية بلغت 2.6 مليار دولار العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات وصلت إلى 18.7 مليار دولار، بينما استمرت الخسائر بالتزايد مع بداية العام الجاري أيضا.

ومع ذلك، يتوقع أن يصنف الطرح العام الأولي ضمن الأكبر على الإطلاق، وربما يتجاوز الطرح القياسي الحالي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، التي أدرجت أسهمها في البورصة قبل سبع سنوات.

ولم تحدد نشرة الاكتتاب حجم الأموال التي يسعى ماسك لجمعها، لكن تقارير مختلفة قدرتها بنحو 75 مليار دولار أو أكثر قليلا.

وقالت الشركة إن الأموال ستستخدم لتمويل مشروعات تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر وربما إلى المريخ يوما ما، في إطار سعي ماسك لجعل البشر "نوعا بين الكواكب"، في مواجهة تهديدات وجودية قد تقضي على الحضارة.

وجاء في الوثائق: "لا نريد للبشر أن يواجهوا المصير نفسه الذي واجهته الديناصورات".

وقد يجعل الطرح الأولي أيضا ماسك، الذي يمتلك حصة كبيرة في سبيس إكس، أول تريليونير في العالم.

كما سيمنح ماسك سيطرة واسعة على الشركة.