«موانئ فضائية» تختصر المسافات بين القارات

تستعد شركة «سبيس إكس»، لصاحبها إيلون ماسك، لفتح فصل جديد في تاريخ النقل العالمي عبر مشروع طموح قد يُعيد تعريف مفهوم السفر عما نعرفه اليوم.

وتعمل الشركة على تطوير «موانئ فضائية» حول العالم، تمهيداً لإطلاق نظام نقل يعتمد على صاروخ «ستار شيب»، لا يقتصر على استكشاف الفضاء، بل يمتد ليشمل نقل البشر والبضائع في زمن قياسي بين القارات، حسب موقع «24».

وبحسب خطط الشركة، فإن «ستار شيب» لن يكون مجرد مركبة مخصصة للرحلات إلى المريخ، بل حجر الأساس لمنظومة نقل متكاملة، قادرة على تنفيذ آلاف عمليات الإطلاق سنوياً، بحسب مجلة «سامسونغ». وتعتمد فكرة «النقل الصاروخي» على إطلاق المركبة من نقطة على الأرض، والتحليق عبر الفضاء لفترة قصيرة، قبل الهبوط في وجهة أخرى على الكوكب خلال دقائق.

ووفق التصورات التي عرضتها الشركة، يمكن تقليص الرحلات العابرة للقارات من أكثر من 10 ساعات إلى أقل من 40 دقيقة.

الرهان الكبير لـ«سبيس إكس» لا يقتصر على نقل الركاب، بل يشمل أيضاً إطلاق الجيل الجديد من أقمار «ستارلينك» الضخمة، وتنفيذ مهام فضائية معقدة، مثل تزويد المركبات بالوقود في المدار استعداداً لرحلات المريخ، إلى جانب العقود العسكرية والتجارية.