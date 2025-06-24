البيتكوين تستعيد مستوياتها فوق 105 آلاف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لتستعيد عملة البيتكوين مستوياتها فوق 105 آلاف دولار من جديد.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.08 تريليون دولار، وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 64.90 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقفزت «البيتكوين» بنسبة 3.5% إلى 105.853 ألف دولار خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وصعدت كل من «الإيثريوم» بنسبة 5.2% إلى 2428.18 دولاراً.

كما ارتفعت عملة «الريبل» بنسبة 5.8% عند 2.19 دولار.

وزادت عملة «دوج كوين» بنسبة 5.08% عند 16.70 سنتاً.

كما ارتفعت عملة «ترامب» بنسبة 5.4% إلى 9.47 دولارات.

وصعدت عملة «سولانا» بنسبة 3.9% إلى 144.6 دولاراً.