رايان إير تحذر من "سيناريو نهاية العالم" في سوق الطيران الأوروبي

حذّر نيل سوراهان المدير المالي لشركة الطيران منخفضة التكلفة رايان إير (Ryanair) أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا ومقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا، من احتمال تعرض سوق الطيران الأوروبي لهزات حادة خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة وقود الطائرات والتقلبات المرتبطة بأسواق النفط، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران الأضعف قد لا تتمكن من الصمود في حال استمرار الضغوط حتى فصل الشتاء.

وقال المدير المالي لشركة رايان إير لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أننا سنشهد بعض شركات الطيران الأضعف التي كانت تعاني بالفعل قبل الحرب، والتي قد تنهار في فصل الشتاء".

وقال المسؤول إن الشركة وضعت خططاً تحسباً لـ"سيناريو كارثي" أو ما وصفه بـ"نهاية العالم" في القطاع، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الوضع الحالي لا يشير إلى اقتراب هذا السيناريو، مع استمرار تشغيل الرحلات وفق الجداول المخططة خلال الصيف والشتاء.

وأضاف نيل سوراهان أن الشركة قامت بتغطية نحو 80% من احتياجاتها من وقود الطائرات لفصل الصيف عند مستوى سعري محدد، ما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار، في حين تواجه نسبة الـ20% المتبقية ضغوطاً نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأوضح نيل سوراهان أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تسببت في تقلبات حادة بأسعار الوقود، ما ينعكس على شركات الطيران ذات الهياكل المالية الأضعف.

وفي المقابل، أشار نيل سوراهان إلى أن الشركة لا تتوقع إلغاء رحلات خلال موسم السفر الحالي، مؤكداً أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوياً، رغم تزايد الحجوزات المتأخرة وتأثير الضغوط الاقتصادية على الأسعار.

كما لفت نيل سوراهان إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى خروج بعض شركات الطيران من السوق الأوروبية خلال فصل الشتاء، في سيناريو مشابه لحالات إفلاس سابقة في قطاع الطيران، إذا استمرت الضغوط الحالية دون تحسن في التكاليف التشغيلية.