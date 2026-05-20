سيتي يتوقع بلوغ النفط 120 دولاراً للبرميل

توقع سيتي بنك أن ترتفع أسعار خام برنت في المدى القريب إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، محذراً من أن الأسواق لا تعكس بشكل كافٍ مخاطر انقطاع الإمدادات لفترات طويلة، إضافة إلى احتمالات تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى صدمات أكبر في سوق الطاقة.

وأشار البنك إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً قد يدفع أسعار خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، في حال إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً خلال الربع الثالث، مع تحسن تدريجي في تدفقات الإمدادات النفطية العالمية.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط في التداولات الأخيرة، حيث انخفض خام برنت عند التسوية بنحو 0.4% ليصل إلى 110.83 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 103.88 دولارات للبرميل، وسط انحسار نسبي للمخاوف بعد تصريحات تشير إلى تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم التراجع اليومي، أبقى سيتي بنك على نظرة حذرة تجاه السوق، مشيراً إلى أن التوازن بين العرض والطلب ما زال هشاً، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح البنك أن السيناريو الأساسي لأسعار النفط في عام 2027 يشير إلى نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، بافتراض استقرار نسبي في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، واستمرار توازن صادرات إيران مع نمو الطلب العالمي.

كما أشار إلى توقعه بانكماش نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، في ظل تباطؤ اقتصادي تدريجي وضغوط تضخمية متزايدة.

وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن تنخفض المخزونات النفطية العالمية بنحو مليار برميل خلال العام الجاري، مع تركز معظم هذا التراجع خارج الصين، ما قد يزيد من حساسية الأسواق لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات.

وفي الأسواق الفورية، واصلت أسعار النفط تحركاتها المتقلبة، حيث بقيت العقود الآجلة لخام برنت قريبة من مستوى 111 دولاراً للبرميل، في ظل مزيج من الضغوط الجيوسياسية وإشارات التفاؤل الحذر بشأن استقرار الإمدادات في المدى القريب.