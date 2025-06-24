نشاط قياسي للموانئ الصينية قبل انتهاء الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن

شهدت الموانئ الصينية أخيراً أكثر أسابيعها نشاطاً على الإطلاق، بسبب تسابق المصدرين الصينيين على تصدير أكبر كمية ممكنة من البضائع إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء الهدنة التجارية المقررة بين الصين والولايات المتحدة وبدء فرض رسوم مرتفعة على هذه الصادرات.

وذكرت وزارة النقل الصينية اليوم الثلاثاء أنه تم شحن حوالي 6.7 ملايين حاوية قياسية في الموانئ الصينية خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 6% تقريباً عن الأسبوع السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سجلت في مايو أقل مستوى لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد على خلفية حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

وأضافت بلومبرغ أن السبب وراء هذا الارتفاع في نشاط الموانئ خلال الأسبوع الماضي يمكن أن يكون سعي المصدرين الصينيين إلى نقل بضائعهم إلى جنوب شرق آسيا، ثم إلى الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على تلك الدول في أوائل الشهر المقبل. كما قد يعزى ذلك جزئياً أيضاً إلى سعي الشركات الصينية إلى الشحن مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد أن منحها اتفاق تم التوصل إليه في 12 مايو مهلة 90 يوماً قبل انتهاء المفاوضات في منتصف أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه تشير البيانات إلى أن شهري مايو ويونيو سيكونان من أنشط الشهور بالنسبة للتجارة من آسيا إلى الولايات المتحدة. فقد ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى البلاد في أول 20 يوماً من يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن قفزت إلى مستوى قياسي تقريباً في مايو، بينما سجلت فيتنام وتايوان وتايلاند صادرات قياسية إلى أكبر اقتصاد في العالم خلال الشهر الماضي.

كما حافظ عدد الرحلات الجوية الدولية على ارتفاعه رغم إنهاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة القادمة من الصين، والذي كان أحد المحركات الرئيسية للشحن الدولي، وفقاً للبيانات الصينية. ويشهد الطلب من المستهلكين في الدول الأخرى على هذه الطرود الصغيرة نمواً سريعاً، مما عوض انخفاض المشتريات الأمريكية في الشهر الماضي.