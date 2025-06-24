الدولار يتراجع بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران وهو ما أسعد المستثمرين وخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وأعلن ترامب عن وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران وحث البلدين على عدم انتهاكه.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.6009 دولار.

وزاد الشيقل الإسرائيلي أيضا بقوة إذ قفز واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2023.

قال رودريجو كاتريل كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني تعليقا على إعلان وقف إطلاق النار "هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد".

وأضاف "نحن بالطبع بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الأمر تحديدا... أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وما هي الشروط لاتفاق سلام أطول أمدا".

وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.47 بالمئة مقابل الين إلى 145.45.

وصعد اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3564 دولار.

استفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان اعتمادا كبيرا على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال بينما تُعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا.

ومما زاد من الضغوط على الدولار تصريحات تعبر عن الميل إلى التيسير النقدي من ميشيل بومان صانعة السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) التي قالت إن على البنك دراسة خفض أسعار الفائدة قريبا.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 98.12 مواصلا انخفاضه بأكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بأكثر من واحد بالمئة إلى 105155.52 دولار، في حين قفزت عملة إيثريوم 2.7 بالمئة إلى 2412.54 دولارا، مما يعكس المعنويات الإيجابية للإقبال على المخاطرة.