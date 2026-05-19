موجة بيع تهبط بمؤشرات «وول ستريت»

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» بفعل موجة بيع في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم، في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وتراجع مؤشر «داوجونز» الصناعي بنسبة 0.28 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.82 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.35 %.
وستواجه أعمال الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات التكنولوجيا المرتفعة اختباراً الأربعاء عندما تعلن شركة «إنفيديا»، صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، نتائجها الفصلية.
في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن رحب المستثمرون بأنباء عن تعليق الولايات المتحدة هجوماً ضد إيران عقب أحدث مقترح للسلام قدمته طهران، وسط آمال في التوصل لاتفاق قريباً. وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.12 %، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.24 %، وتقدم مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.28 %، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.55 %.
وانخفض سهم «ستاندرد تشارترد» بنسبة 0.8 %. وقال البنك إنه يخطط لتسريح أكثر من 7000 موظف على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار تعزيزه لتبني الذكاء الاصطناعي. وهوى سهم «فالوريك» 10.3 % بعد أن باعت شركة «أرسيلور ميتال» حصة ثانوية نسبتها 10 % في الشركة الفرنسية المصنعة لأنابيب الصلب بسعر مخفض.
بيانات إيجابية
وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني بعدما سجل مكاسب في بداية الجلسة، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر تراجع نظيراتها الأمريكية خلال الليل، على الرغم من بيانات إيجابية دفعت المستثمرين إلى شراء الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد. وانخفض «نيكاي» بنسبة 0.64 %. ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.37 %. وقال يوجو تسبوي المحلل في «دايوا سكيوريتيز»: تحاول السوق تحديد المدة التي سيستمر فيها انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وأضاف: يرغب المستثمرون أيضاً في رؤية نتائج أرباح شركة «إنفيديا».