«بنك أوف أمريكا» يتوقع ارتفاع الذهب إلى 6000 دولار خلال عام

توقع مايكل فيدمر، العضو المنتدب ورئيس أبحاث المعادن لدى «بنك أوف أمريكا»، أن يتعرض الذهب لضغوط على المدى القصير نتيجة تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

لكن فيدمر أكد استمرار النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر، مع تمسك البنك بتوقعاته لوصول الذهب إلى 6 آلاف دولار للأوقية خلال 12 شهراً.

وأوضح أن الضغوط الحالية على الذهب ترتبط بإعادة تسعير الأسواق لمخاطر التضخم ومسار الفائدة الأمريكية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الذهب سيواصل الارتفاع رغم هذه الضغوط إلى مستوى 6 آلاف دولار بدعم من مشتريات البنوك المركزية وعودة طلب المستثمرين وضعف مؤشرات النمو الاقتصادي.