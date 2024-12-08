«بنك أوف أمريكا» يحذر من فقاعة في الأسهم والعملات المشفرة

حذر مايكل هارتنيت، المحلل لدى «بنك أوف أمريكا»، من أن موجة الصعود القوية في الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة خلفت ما يبدو أنها فقاعة في هذه الأصول. وقفز مؤشر نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمؤشر «إس آند بي 500» إلى 5.3 مرات في عام 2024، مقترباً من الذروة البالغة 5.5 مرات المسجلة في أوج فقاعة التكنولوجيا في مارس 2000، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

وتواجه السوق بنسبة مرتفعة خطر حدوث «قفزة مبالغ فيها» مطلع عام 2025، إذا اقترب مؤشر «إس آند بي 500» من 6666 نقطة، أي بزيادة تقارب 10 % عن المستويات الحالية، وفقاً لهارتنيت. وأضاف أن مؤشر البنك لتوقعات معنويات المستثمرين يظهر غياب أي علامات على حماسة مفرطة بين المستثمرين العالميين. وعبر هارتنيت عن موقف أكثر حيادية تجاه الأسهم هذا العام بعد أن كان متشائماً خلال عام 2023.

وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» حوالي 27 % خلال 2024، ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2019 بفضل تفاؤل لقطاع الذكاء الاصطناعي ورهان على أن سياسات «أمريكا أولاً» للرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعزز الأسواق المحلية. كما أن دعم ترامب للعملات المشفرة ساعد سعر «بتكوين» على الارتفاع متجاوزاً 100 ألف دولار لفترة وجيزة هذا الأسبوع.